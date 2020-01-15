Сенатор США: Трамп не уделяет должного внимания защите Украины от России

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен утверждает, что президент США Дональд Трамп ставит собственные интересы выше необходимости помощи Украине в деле защиты от России. Соответствующее заявление политик сделала во время первых в нынешнем году общенациональных теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года. Трансляцию из Университета Дрейка в Де-Мойне (штат Айова) вела телекомпания СNN, передает УНН.

"У нас на руках (готовится) судебный процесс в рамках процедуры импичмента (в Сенате Конгресса США). Я буду там, так как это моя прямая обязанность, - заявила Уоррен. - Этот судебный процесс продемонстрирует продажность нынешней администрации".

"Речь здесь идет о том, что Дональд Трамп ставит себя самого превыше всего. Не американские интересы, не народ Соединенных Штатов, даже не помощь Украине в защите от России, - указала сенатор. - Он помогает только сам себе".

Расследование о возможности импичмента Трампа началось в сентябре, после того, как сотрудник спецслужб, имя которого официально до сих пор не названо, написал жалобу на давление, которое президент, по его данным, оказывал на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 демократу Джо Байдена.

18 декабря 2019 года Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Теперь вопрос об устранении 45-го президента с должности должно рассмотреть Сенат. Поскольку для отстранения нужны две трети голосов, а большинство в Сенате - у республиканцев, Дональд Трамп, скорее всего, сохранит свой пост. В Белом доме заявили про убежденность Трампа в том, что Сенат его оправдает.

Палата представителей будет голосовать, сегодня, 15 января по передаче статей об импичменте Трампа в Сенат.