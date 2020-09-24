Сейм Литви ухвалив резолюцію із закликом зупинити прокладання "Північного потоку 2"

Парламент Литви в четвер прийняв резолюцію у зв'язку з ситуацією з російським опозиціонером Олексієм Навальним, в якій заявляється, що необхідно припинити будівництво газопроводу "Північний потік 2".

За резолюцію проголосували 47 парламентаріїв, один утримався, повідомляє агентство BNS.

У документі йдеться, що "отруєння Навального з використанням паралітичної отруйної хімічної речовини, створеної в російських лабораторіях, забороненої міжнародними договорами, абсолютно явно показало, що Кремль не готовий міняти своє агресивне і цинічне поводження щодо політичної опозиції".

Як вважають литовські парламентарії, експорт енергоресурсів є основним джерелом фінансування "російської агресивної зовнішньополітичної ініціативи, найчастіше спрямованої проти Балтійських країн та інших держав Східної та Центральної Європи".

У зв'язку з цим вони пропонують зупинити прокладання другої лінії газопроводу "Північний потік".

Документ ініціювали голова Комітету з європейських справ сейму "соціал- трудовик" Ґядімінас Кіркілас і лідер опозиції, консерватор Габріелюс Ландсбергіс і його колеги з фракції Лаурінас Касчюнас, Жигімантас Павільоніс, глава Партії свободи Аушріне Армонайте, соціал-демократ Довілі Шакалене. За матеріалами Інтерфакс-Україна.