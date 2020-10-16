Що означає вихід Росії з консультаційної групи у справі МН17

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вихід Росії з консультаційної групи у справі МН17 свідчить про страх Москви перед правдою. Про це Кулеба сказав під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Королівства Нідерланди Стефом Блоком, повідомляє пресслужба МЗС.

"Вихід РФ з консультацій по МН17 - це красномовне свідчення її страху перед правдою про те, що сталося 17 липня 2014 року в небі над Донбасом", - заявив Кулеба.

Разом з тим, він зазначив, що Україна, завжди була відкритою до співпраці і надавала всю необхідну інформацію нідерландській владі у зазначеній справі.

Ключовою темою розмови стала взаємодія в притягненні винних за ураження рейсу МН17 в рамках судових процесів в Нідерландах і міжнародних судових інстанціях.

Блок позитивно оцінив приєднання України як третьої сторони до міждержавного позову Нідерландів проти Російської Федерації в Європейському суді з прав людини.

Міністри домовилися продовжувати співпрацю з метою встановлення справедливості та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше Росія заявила, що більше не може продовжувати тристоронні консультації з Австралією та Нідерландами з питань авіакатастрофи МН17 над Донбасом.

Як відомо, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines було збито в небі над Донбасом 17 липня 2014 року. На борту перебували 298 осіб – 283 пасажири та 15 членів екіпажу. Всі вони загинули. Ця катастрофа за кількістю загиблих стала найбільшою в історії авіації за період з 11 вересня 2001 року. На той час територію, де впав літак, контролювали проросійські бойовики.

Нідерландська сторона 10 липня подала справу проти РФ до Європейського суду з прав людини. Індивідуальні скарги родичів загиблих у катастрофі та позов уряду країни об'єднали.

Україна та інші члени Спільної слідчої групи вимагають від РФ визнати свою відповідальність за трагедію, виконувати свої міжнародні зобов'язання, зокрема резолюцію Радбезу ООН 2166, і співпрацювати зі слідством.

Резолюцію Ради безпеки ООН № S/RES/2166 було ухвалено 21 липня 2014 року. Її розгляд ініціювала Австралія. Цей документ вимагає притягнути до відповідальності осіб, винних у трагедії МН17, і забезпечити всебічне співробітництво всіх держав у межах зусиль щодо встановлення відповідальних. За матеріалами 112.ua