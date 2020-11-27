Щоб зупинити пандемію коронавірусу, потрібно вакцинувати 60-70% населення Землі, - ВООЗ

Вакцинація 60-70% людей дозволить розірвати масове зараження коронавірусом

Про це заявила керівниця департаменту імунізації Всесвітньої організації охорони здоров'я Кейт О'Брайєн, передає РБК-Україна з посиланням на kurier.at.

"Близько 60-70% населення по винні мати імунітет або бути вакциновані, щоб перервати ланцюжки. У цій ситуації необхідно враховувати здатність вакцин запобігати передачі інфекції", - заявила О'Брайєн. За матеріалами Еспресо TV