Щоб зупинити пандемію коронавірусу, потрібно вакцинувати 60-70% населення Землі, - ВООЗ
2020-11-27 22:54
Вакцинація 60-70% людей дозволить розірвати масове зараження коронавірусом
Про це заявила керівниця департаменту імунізації Всесвітньої організації охорони здоров'я Кейт О'Брайєн, передає РБК-Україна з посиланням на kurier.at.
"Близько 60-70% населення по винні мати імунітет або бути вакциновані, щоб перервати ланцюжки. У цій ситуації необхідно враховувати здатність вакцин запобігати передачі інфекції", - заявила О'Брайєн. За матеріалами Еспресо TV