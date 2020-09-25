Щорічний карнавал у Ріо-де-Жанейро перенесли через коронавірус

Традиційні карнавальні ходи в Ріо-де-Жанейро в лютому 2021 року не відбудуться через пандемію коронавірусу. До такого рішення прийшла незалежна ліга шкіл самби. Про це повідомляє Globo з посиланням на заяву президента Ліги Хорхе Кастанейри.

За словами президента Ліги, зараз говорити про можливі дати проведення ходи передчасно. Відзначається, що проведення карнавалу залежить від термінів отримання вакцини від коронавірусу і проведення імунізації.

Раніше в Німеччині влада федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія заявили про заборону великих карнавальних заходів через карантин.

Карнавальний сезон там починається 11 листопада. Німці традиційно проводять ходи, вуличні гуляння та святкування в пивних. За матеріалами 112.ua