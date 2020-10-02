Штати в ОБСЄ: Крим - це Україна

Сполучені Штати в черговий раз нагадали Росії, що Крим є територією України, а фейковий референдум на півострові не може узаконити окупацію півострова.

З відповідною заявою виступив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 1 жовтня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Крим - це Україна. Окупація Росією півострова відбулася внаслідок вторгнення Росією до свого суверенного сусіда. Фальшивий референдум, організований Москвою після вторгнення, не зміг це узаконити. І така поведінка ставить під сумнів весь безпековий порядок в Європі, яку представляє ОБСЄ", - заявив він.

Американський дипломат зазначив, що окупаційна влада в Криму регулярно здійснює утиски стосовно кримських татар та етнічних українців, проводячи політично мотивовані арешти та затримання.

"Окупаційна влада накладає невиправдані обмеження на свободу висловлення поглядів та зібрань та право на мирні збори. Понад 24 тисячі молодих жителів Криму були призвані до складу збройних сил Росії, що, як ми постійно говорили на цій Постійній раді, йде у порушення міжнародного гуманітарного права", - заявив Гілмор.

Він також нагадав, що Сполучені Штати неодноразово привертали увагу до численних випадків арештів та засуджень кримськотатарських громадських журналістів та активістів, заарештованих за членство в релігійній організації, яка є законною в Україні, але яку Росія вважає "терористичною" організацією.

"Повторюємо, Крим є частиною України. До того, жодного з обвинувачених чи засуджених за цими обвинуваченнями у тероризмі не було звинувачено у плануванні чи вчиненні будь-яких актів насильства", - заявив очільник місії США при ОБСЄ.

Він закликав до негайного звільнення лідера "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва та інших кримських татар, які були заарештовані та засуджені 16 вересня, як і звільнення усіх інших політичних в'язнів, яких утримує Росія.