Швейцарський банк заморозив $ 1 млрд активів Вексельберга - ЗМІ

Наближений до президента РФ олігарх Віктор Вексельберг не зміг повернути свої активи у Швейцарії, заморожені через санкції США, повідомляє російська служба "Радіо Свобода із посиланням на публікацію цюрихської газети Tages- Anzeiger. Ідеться про суму понад 1 млрд доларів на особистих рахунках Вексельберга.

Формально позов до банку подала зареєстрована на Кіпрі холдингова компанія Lamesa, одним з бенефіціарів якої є російський олігарх. Компанія вимагала від банку Julius Baer доступ до номінованих у доларах США цінних паперів.

Банк, котрий виступав відповідачем за позовом, мотивував відмову розморозити активи олігарха санкціями. Суд став на бік відповідача.

Активи були заморожені в квітні 2018 року. Банки в Швейцарії, не бажаючи потрапити під санкції, заблокували кошти на рахунках Вексельберга.

У рамках справи про втручання у вибори 2016 року бізнесмена і власника групи компаній "Ренова" допитували в Нью-Йорку співробітники Федерального бюро розслідувань США.

Нагадаємо, 6 квітня 2018 року США ввели санкції проти 36 фізичних осіб і компаній з "кремлівського списку". У перелік потрапили сім олігархів і 17 високопосадовців, наближених до президента Росії Владіміра Путіна.

Санкції стали найжорсткішими заходами, введеними Вашингтоном у відповідь на незаконну анексію Криму Росією у 2014 році та втручання у вибори в США 2016 року.

До списку санкцій потрапили бізнесмени Олег Дерипаска, Ігор Ротенберг, Кіріл Шамалов, Віктор Вексельберг, Владімір Богданов, Андрєй Скоч, сенатор Сулейман Керімов, голова МВС Владімір Колокольцев, голова Росгвардіі Віктор Золотов, голова Роскомнадзора Алєксандр Жаров, голова "ВТБ" Андрєй Костін, голова "Газпрому" Алєксєй Міллер, секретар Ради безпеки РФ Микол Ніколай Патрушев та інші. За матеріалами Радіо Свобода, ZN.ua