Силовики у Мінську цілеспрямовано б'ють журналістів

У Білорусі третій день тривають масові протести проти переобрання президентом Лукашенка

За останній тиждень - з 4 по 11 серпня - в Білорусії затримали як мінімум 55 журналістів

Під час протестів у Мінську силовики цілеспрямовано б'ють журналістів.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал Nexta.

Так, на відео видно, як білоруські силовики б'ють журналіста, який тримав в руках відеокамеру.

Варто зазначити, що журналіст був одягнений у спецжилет для ЗМІ.

За останній тиждень - з 4 по 11 серпня - в Білорусії затримали як мінімум 55 журналістів, повідомила Білоруська асоціація журналістів.

Багато з них постраждали від силовиків, місцеперебування деяких досі невідомо. За матеріалами Главком.