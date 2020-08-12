Силовики у Мінську цілеспрямовано б'ють журналістів
У Білорусі третій день тривають масові протести проти переобрання президентом Лукашенка
За останній тиждень - з 4 по 11 серпня - в Білорусії затримали як мінімум 55 журналістів
Під час протестів у Мінську силовики цілеспрямовано б'ють журналістів.
Відповідне відео опублікував Telegram-канал Nexta.
Так, на відео видно, як білоруські силовики б'ють журналіста, який тримав в руках відеокамеру.
Варто зазначити, що журналіст був одягнений у спецжилет для ЗМІ.
За останній тиждень - з 4 по 11 серпня - в Білорусії затримали як мінімум 55 журналістів, повідомила Білоруська асоціація журналістів.
Багато з них постраждали від силовиків, місцеперебування деяких досі невідомо. За матеріалами Главком.