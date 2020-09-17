Ситуація з коронавірусом виходить з-під контролю - ООН

Генеральний секретар ООН заявив про те, що ситуація з поширенням коронавірусу вийшла з-під контролю. Антоніу Гутерріш, виступаючи на прес- конференції, сказав, що спалах COVID-19 набуває катастрофічних масштабів, передає пресслужба ООН.

"Спалах виходить з-під контролю", - сказав Антоніу Гутерріш, зазначивши, що незабаром число жертв COVID-19 перевищить позначку в 1 млн осіб.

Говорячи про розробку вакцини, Гутерріш зазначив, що багато хто покладає надії на неї, і в той же час підкреслив, що від пандемії немає панацеї. "Одна вакцина не може вирішити цю кризу, і вже точно не в найближчому майбутньому", - вважає Гутерріш.

Також повідомлялося, що Фонд Білла і Мелінди Гейтс опублікував щорічну доповідь, в якій говориться, що пандемія коронавірусу COVID-19 відкинула світ в розвитку на 20 років назад.

За матеріалами ZN.ua