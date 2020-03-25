Сообщение о новом хантавирусе - фейк

Ученые опровергли информацию о появлении "нового" патогена в Китае - хантавируса, от которого прямо в общественном транспорте скончался житель провинции Юньнань.

Фейк разоблачила нейробиолог из Швеции Сумайя Шейх.

Новости о смерти китайца из-за "нового хантавируса" мировая пресса начала публиковать 24 марта. Некоторые издания распространили неверные данные о высоком риске заражения людей новой болезнью. В связи с пандемией коронавируса пользователи соцсетей серьезно забеспокоились.

Однако все не совсем так. По словам Сумайи Шейх, впервые вспышку вызванной хантавирусом инфекции зафиксировали еще в 50-х годах во времена Корейской войны. Болезнь назвали корейской геморрагической лихорадкой. В то время уровень медицины не позволил выявить источник и причину заболевания.

Только в 1978 году исследователи официально идентифицировали хантавирус. Он получил свое название от реки Хантан, где впервые поймали зараженную им мышь. Как выяснилось, вирус переносят именно грызуны.

Мужчина из провинции Юньнань действительно умер в результате заражения хантавирусом, однако бояться новой эпидемии не стоит. Вирус передается через экскременты, кровь и другие продукты жизнедеятельности грызунов, воздушно-капельным путем людям заразиться друг от друга практически невозможно.