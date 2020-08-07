SpaceX запустила в космос 57 інтернет-супутників

Ракета-носій Falcon 9 успішно запустила на орбіту компанія SpaceX Ілона Маска.

Таким чином, ракета відправила на орбіту чергову партію з 57 інтернет- супутників в рамках місії Starlink 9 v1.0, повідомляє ITC.

Також ракета Falcon 9 повинна вивести на орбіту два малих космічних апарати дистанційного зондування Землі Global-5 і 6 американської компанії BlackSky. Вони призначені для здійснення мультиспектрального знімання Землі в оптичному діапазоні з роздільною здатністю близько одного метра.

Це десятий запуск в інтересах проєкту Starlink, який спочатку планувався на 22 червня, але кілька разів переносився з різних причин. Його пряму трансляцію ведуть на YouTube-каналі SpaceX.

В рамках місії Starlink 7 на орбіту відправився перший супутник Starlink з кодовим ім'ям VisorSat з сонцезахисним козирком для обмеження відбивної здатності апарату. Це потрібно, щоб супутники не заважали спостереженнями за зоряним небом з землі. Всі супутники Starlink 9 мають це спеціальне покриття.

Успішний політ корабля Crew Dragon на Міжнародну космічну станцію - це тільки початок. Наступним кроком НАСА стане подорож і робота на Місяці. За матеріалами Gazeta.ua