SpaceX здійснив успішний запуск супутника на орбіту

Про це повідомляє NASA у twitter.

Запуск був здійснений о 12:17 за часом Східного узбережжя США (19:17 за Києвом) з авіабази Ванденберг у штаті Каліфорнія.

Космічний апарат Sentinel-6A Michael Freilich за 53 хв після старту ракети буде виведений на полярну орбіту висотою 1,3 тис. км.

Він є частиною спільної програми NASA, Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) і Європейського космічного агентства (ESA) з відстеження рівня світового океану і збору даних про вплив глобального потепління на зміну берегових ліній. Апарат увійде до складу активного американо-європейського супутникового орбітального угрупування Copernicus з моніторингу довкілля.