Спецслужби США розповіли про восьми можливих сценаріях втручання Росії у вибори президента - AP

Міністерство внутрішньої безпеки США і ФБР розіслали штатам документ з попередженням про можливі спроби Росії втрутитися в президентські вибори.

Про це повідомляє Associated Press.

Журналісти ознайомилися із службовою запискою, в якій йдеться про восьми можливих методах російського втручання. Рівень їх загрози оцінюється як "високий" і "помірний".

Серед загроз "високого" рівня, зокрема, можлива хакерська атака і витік інформації, як сталося в 2016 році при зломі серверів Національного комітету Демократичної партії США. Американські спецслужби вважають, що ту кібератаку провели хакери з Росії.

Крім того, російська сторона може застосовувати економічні та ділові важелі, просувати свої інтереси з допомогою фейкових акаунтів в соцмережах або використовувати контрольовані державою ЗМІ, щоб поширювати серед цільової аудиторії теми, пов'язані з виборами, вважають у міністерстві внутрішньої безпеки Штатів.

У список "помірних" загроз включені можливі маніпуляції з базами даних виборців та системами підрахунку голосів, фінансова підтримка кандидатів на пост президента США, а також таємні консультації з представниками їх кампаній.

Вибори президента США заплановано на 3 листопада 2020 року. Головними претендентами є нинішній глава Білого дому Дональд Трамп і колишній віце- президент Джо Байден.

За матеріалами http://povin.com.ua