Spiegel повідомив про сліди отрути на пляшці Навального

Німецькі експерти виявили сліди отрути на пляшці, яку Навальний взяв з собою в поїздку по регіонах Росії, повідомив Der Spiegel з посиланням на лікаря, поінформував учасників урядової наради в Німеччині про результати дослідження аналізів опозиціонера.

Після зустрічі уряд ФРН випустило заяву про те, що в організмі Навального знайшли сліди отруйної речовини з групи «Новачка».

Також отрута була виявлена ​​в зразках крові, сечі й на шкірі політика. За матеріалами РБК.