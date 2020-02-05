Спикер Палаты представителей американского Конгресса порвала текст обращения Трампа к нации

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси демонстративно порвала переданный ей текст обращения президента Дональда Трампа к нации после того, как тот закончил свое выступление.

Этот шаг Пелоси предприняла несмотря на то, что обращение президента транслировалось в прямом эфире Белым домом и рядом американских телеканалов, и трансляция еще не была прервана.

СМИ, комментируя инцидент, отмечают, что перед выступлением Трамп, передавая Пелоси текст своей речи, проигнорировал протянутую спикером для рукопожатия руку.

О расколе между республиканцами, которых представляет Трамп, и демократами, избравшими Пелоси спикером, свидетельствует тот факт, что во время выступления президента некоторые его реплики республиканцы встречали вставанием, одобрительным гулом и бурными аплодисментами, в то время как демократы не поднимались со своих мест и хранили молчание.

Демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Дело передано в Сенат для проведения судебного процесса. Члены Сената запланировали на среду финальное голосование по статьям импичмента.

Чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов. Поскольку большинство в Сенате США в настоящее время принадлежит республиканцам, вероятнее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована. Таким образом, сенаторы поставят точку в этом деле. По материалам Интерфакс-Україна.