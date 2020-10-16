США дозволили своїм літакам літати біля Криму

У США не будуть продовжувати заборону на польоти американським авіакомпаніям у певних зонах району польотної інформації Сімферополя (UKFV), яку ввели в 2014 році. Про це йдеться в повідомленні Управління цивільної авіації Сполучених Штатів (FAA), передає УНН.

Офіційно документ повинні опублікувати в п'ятницю, 16 жовтня. У четвер його розмістили для ознайомлення на сайті Федерального реєстру США. 27 жовтня він повинен набути чинності.

"У зв'язку з тим, що умови в Україні змінилися й у зв'язку з пов'язаними з цим ризиками для цивільної авіації США ця дія (остаточний регламент - ред.) не продовжує заборону на певні польоти в зазначених районах РПІ Сімферополя (UKFV), який спливає 27 жовтня 2020 р. Це дія подовжує термін дії заборони на виконання певних польотів у зазначених районах РПІ Дніпропетровська (UKDV) з 27 жовтня 2020 р. по 27 жовтня 2021 р.", - йдеться в проєкті документа.

Раніше агентство Євросоюзу підтвердило високий рівень безпеки польотів, яку гарантує Україна над Чорним морем.