США и Канада расширили санкции против России

Канада наложила санкции на шестерых россиян за организацию незаконных выборов в оккупированном Крыму. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Канады, сообщает Укринформ.

В санкционный список попали: так называемый председатель избирательного комитета Севастополя Сергей Даниленко, его заместитель Лидия Басова и секретарь избирательной комиссии Екатерина Пыркова, а также член Совета Федерации РФ от Севастополя Екатерина Алтабаева, председатель городского законодательного собрания Владимир Немцев и в.и.о. губернатора Михаил Развожаев.

Ранее об ограничительных мерах против этих шести лиц, а также московской частной железнодорожной компании "Grand Service Express" и ее гендиректора Александра Ганова, объявили в США. По материалам http://www.donbass.ua