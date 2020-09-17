США, Канада й Британія закликали РФ забезпечити прозорість у справі отруєння Навального

Глави зовнішньополітичних відомств США й Британії обговорили обставини отруєння в Росії опозиціонера Олексія Навального, наголосивши на неприпустимості застосування хімзброї та закликавши РФ забезпечити повну прозорість цієї справи.

З такою заявою виступив у середу глава Держдепартаменту США Майкл Помпео після зустріч у Вашингтоні з главою МЗС Британії Домініком Раабом, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Ми разом засуджуємо отруєння Олексія Навального. Будь-яке використання хімічної зброї неприпустиме за будь-яких обставин", - заявив Помпео.

Він нагадав, що два роки тому російській спецслужби застосували бойовий газ у Солсбері, побідне сталося зараз з російським опозиціонером.

"Ми з міністром закордонних справ Раабом приєднуємося до наших колег із країн G7, щоби закликати Росію забезпечити повну прозорість, і ми повторюємо цей заклик зараз", - наголосив глава Держдепартаменту США.

Разом із партнерами по G7 Канада вимагатиме детального розслідування отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомляє Укрінформ, про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написав міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.

"Канада рада дізнатися про покращення стану Олексія Навального. Ми зичимо йому швидкого й повного видужання. Ми й надалі разом із партнерами по G7 вимагатимемо розслідування його отруєння. Відповідальні за це мусять бути покарані", - зазначив Шампань. За матеріалами Укрінформ.