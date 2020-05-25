США мають намір провести саміт G7 пізніше, ніж очікувалося: в кінці червня

Адміністрація США мають намір організувати саміт G7 у Вашингтоні в кінці наступного місяця, а не 10 червня, як очікувалося спочатку, заявив у неділю радник американського президента з нацбезпеки Роберт О'Браєн.

"Ми розраховуємо, що саміт G7 відбудеться не в віртуальному форматі в кінці червня. Тут, у Вашингтоні, ми близькі до піку, а може - вже досягли його (захворюваності коронавірусом - ІФ). І якщо, як ми очікуємо, обстановка буде це дозволяти, ми хотіли б провести цей саміт", - сказав він в інтерв'ю CBS.

"Я думаю, що лідери "сімки" дуже хотіли б зустрітися особисто, а не по відеозв'язку", - додав радник президента США Дональда Трампа. За словами О'Браєна, країни G7 позитивно відгукуються про цю ідею.

Він підтвердив, що саміт планується провести в столиці США і підкреслив, що підготуватися до такого заходу непросто. "Ми повинні всіх протестувати (на коронавірус). Також ми повинні переконатися, що здоров'ю лідерів країн тут нічого не загрожуватиме", - наголосив радник.

Він пояснив, що на все це потрібен час, і саме тому саміт вирішено провести пізніше, ніж планувалося спочатку. За матеріалами Інтерфакс-Україна.