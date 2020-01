США нанесли новый авиаудар в Ираке: 6 погибших

По меньшей мере шесть человек погибли в результате авиаудара, который американские военные нанесли по автоколонне к северу от Багдада.

Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на местные источники.

"В результате очередного воздушного налета США, целью которого являлся командующий иракской военизированной группировкой "Хашд аш-Шааби", рано утром в субботу погибли по меньшей мере шесть человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным иракского государственного телевидения, атака произошла на дороге к северу от Багдада. Кроме того, сообщается о трех раненых.

Early images of the airstrike that reportedly targeted a PMF convoy in al- Taji, #Baghdad. pic.twitter.com/97kn7lRjls - Mustafa Al-Khaqani (@Khaqani_M) 3 січня 2020 р.

В проиранской группировке "Хашд аш-Шааби", также известной как Народные мобилизационные силы, опровергли информацию о том, что их командир находился в атакованной колонне.

Как сообщалось, в ночь на пятницу, 3 января, командующий спецподразделением "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэропорта Багдада. Приказ о ликвидации отдал лично президент США Трамп.

В ответ духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что убийцам Сулеймани следует ожидать "жестокой мести".

Позже появилась информация о том, что в связи с усилением напряженности на Ближнем Востоке после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани США направят в регион дополнительный военный контингент в составе 3 тысяч человек.