США отменили санкции в отношении двух российских компаний

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки исключило из санкционных списков две российские компании, пишет Корреспондент.

Речь идет о зарегистрированной в Москве компании АО "Независимая нефтегазовая компания" и фирмы из Владивостока "Приморскнефтепродукт". При этом отмечено, что Независимую нефтегазовую компанию исключили в качестве трех юридических лиц с различающимися названиями, а ее дочернюю структуру - ННК-Приморнефтепродукт - в качестве четырех юридических лиц.

Стоит отметить, что обе компании угодили под американские санкции в 2017 году в связи с ядерной программой КНДР. По материалам MIGnews.com.ua