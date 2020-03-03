США снимет крымские санкции, когда Россия выйдет из полуострова

США будут сохранять крымские санкции против России, пока она не выйдет из Крыма.

Об этом заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

- Мы никогда не откажемся от санкций в отношении Крыма, пока они (Россия, - Ред.) не выйдут из Крыма. Мы также собираемся сохранить наши санкции в отношении Восточной Украины. И я думаю, что это важные меры, которые мы принимаем, которые являются дипломатическими действиями, которые мы употребляем с целью отстаивания того, что правильно, - сказал Гилмор.

США продолжают твердо поддерживать Украину в конфликте, который там продолжается. Миссия США и ОБСЕ полностью этим занимаются. Там есть специальная мониторинговая миссия, которая находится на Востоке Украины.

- Соединенные Штаты привержены тому, чтобы Крым был частью Украины. Мы поддерживаем границу Украины в пределах ее международно признанных границ, и мы продолжаем - Миссия США продолжает говорить об этом еженедельно в Вене, - отмечает Гилмор.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США сохранят санкции против России до полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. По материалам ICTV Факти