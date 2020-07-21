США ввели санкції проти Кадирова і його родини

США запровадили нові санкції проти Рамзана Кадирова за порушення прав людини. У санкційний список також включили дружину глави Чечні Медні та його дочок Айшат і Карину Кадирових, повідомили в Державному департаменті США.

Санкції передбачають заборону на в'їзд і ділові контакти в США, а також заморожування американських активів.

"Держдепартамент має великий обсяг вірогідної інформації про те, що Кадиров несе відповідальність за численні грубі порушення прав людини, вчинені понад десять років тому, включаючи тортури й позасудові страти", - заявив держсекретар Майк Помпео в понеділок, 20 липня.

Також у Вашингтоні констатували, що Кадиров продовжує грубо порушувати права людини в Чечні, прикриваючись пандемією COVID-19. Зокрема, йдеться про погрози журналістам.

США закликали інші держави вжити аналогічні заходи щодо глави Чечні і його родичів.

У відповідь на заяву Держдепартаменту США Кадиров оприлюднив у своєму Telegram-каналі фото, зроблене у збройовій кімнаті, із підписом: "Помпео, ми приймаємо бій!".

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова на своїй сторінці у Facebook написала, що Кремлю "буде складно відповісти дзеркально", але пообіцяла все одно "щось придумати".

США ввели санкції проти Кадирова ще у 2017 році. Міністерство фінансів США включило главу Чечні до санкційного списку після прийняття Конгресом "закону Магнітського".

У Росії та Європі регулярно вбивають противників Кадирова і тих, хто публічно критикує встановлений у Чечні режим. Лише у 2020 році в ЄС було вбито двох опозиційних чеченських блогерів.

У лютому Франції був знайдений мертвим Імран Алієв, в червні в Австрії застрелили Маміхана Умарова. За підозрою в його вбивстві затримали чеченців Саралі Ахтаєва і Салмана Магамадова.

26 лютого у Швеції було скоєно замах на Тумсо Абдурахманова, але блогер зміг захистити себе і затримати нападника. Торік Абдурахманову оголосив кровну помсту спікер чеченського парламенту Магомед Даудов, проти якого також діють американські санкції. За матеріалами ZN.ua