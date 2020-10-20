США й Британія вказали на кібернапади ГРУ Росії і назвали 6 імен підозрюваних

Уряди Сполучених Штатів Америки та Великої Британії офіційно звинуватили Головне розвідувальне управління Міністерства оборони Росії у низці масштабних міжнародних кібернападів здійснених упродовж понад 5 років.

Міністерство юстиції США заявило, що висуває обвинувачення проти шістьох службовців ГРУ за «вламування в комп’ютери і за напади з метою підтримки намагань російського уряду підірвати, помститися, або якимось чином дестабілізувати: 1. Україну; 2. Грузію; 3. Вибори у Франції; 4. Спроби притягнути Росію до відповідальності за використання нервово-паралітичної речовини військового зразка «Новічок» на території інших країн; 5. Зимову Олімпіаду 2018 року в Пхьончхані після того, як російським атлетам заборонили виступати під їхнім національним прапором внаслідок підтримуваних російським урядом спроб допінгу».

Американський прокурор Скотт Брейді сказав у зв’язку з оприлюдненням обвинувачень, що «злочини, скоєні посадовцями російського уряду, були вчинені проти реальних жертв, які зазнали реальної шкоди. Наш обов’язок - притягати злочинців до відповідальності незалежно від того, де вони мешкають і на кого працюють».

«У тих комп'ютерних нападах були застосовані найбільш руйнівні відомі досі комп'ютерні віруси, зокрема: KillDisk та Industroyer, які спричинили перебої з електропостачанням в Україні; NotPetya, що спричинив майже $1 мільярд втрат лише трьом вказаним в обвинуваченні жертвам; Olympic Destroyer, який зашкодив роботі тисяч комп’ютерів, що використовувалися для забезпечення Зимової олімпіади 2018 року в Пхьончхані», - сказано в повідомленні американського міністерства.

Британський уряд окремо додає, що британські служби також викрили дії хакерів з ГРУ проти Токійської Олімпіади, що мала відбутися влітку 2020 року.

«Велика Британія буде далі працювати зі своїми союзниками, щоб викривати і протидіяти майбутнім зловмисним кібернападам», - сказав британський міністр закордонних справ Домінік Рааб 19 жовтня.

У Лондоні наголошують, що британський Національний центр кібербезпеки має підстави «з високою впевненістю» стверджувати, що масштабні хакерські напади здійснював підрозділ ГРУ 74455, який також називають Головним центром соціальних технологій.

Заступник директора Федерального бюро розслідувань США Девід Бовдіч сказав, що «висунення обвинувачень вказує на можливості ФБР. У нас є інструменти для розслідування цих злісних нападів і виявлення зловмисників та накладення на них ризиків і наслідків».

Російські напади перераховані в повідомленні Міністерства юстиції США:

На український уряд і життєвоважливу інфраструктуру: Руйнівні напади із застосуванням комп’ютерних вірусів з грудня 2015 до грудня 2016 року проти мережі електропостачання в Україні, проти Міністерства фінансів та проти Державної казначейської служби з використання вірусів відомих як BlackEnergy, Industroyer, та KillDisk.

На французькі вибори: У квітні і травні 2017 року відбулося виманювання інформації і викрадення й зливи інформації спрямовані проти політичної партії французького президента Макрона La République En Marche! та проти регіональних адміністрації Франції перед виборами 2017 року.

На компанії по всьому світу і на життєво важливу інфраструктуру (NotPetya): Напад у червні 2017 року із застосуванням руйнівного комп’ютерного вірусу відомого під назвою NotPetya зокрема на лікарні та інші медичні установи включно з установами «Heritage Valley Health System» в західному окрузі Пенсильванії, на дочірню компанію FedEx Corporation, на TNT Express B.V., а також на великого фармацевтичного виробника у США, що разом у результаті нападів зазнали майже $1 мільярд втрат.

На господарів Пхьончханської Олімпіади, учасників партнерів та відвідувачів: З грудня 2017 року до лютого 2018 виманювання інформації та зловмисні додатки на мобільних телефонах були спрямовані проти громадян та посадовців Південної Кореї, олімпійських спортсменів, партнерів та відвідувачів, а також посадовців Міжнародного олімпійського комітету.

На комп’ютерні системи Пхьончханської зимової Олімпіади (Olympic Destroyer): Вламування з грудня 2017 до лютого 2018 у комп’ютери, які використовували під час Пхьончханської зимової олімпіади 2018 року, що найбільше проявилося 9 лютого 2018 року у вірусному нападі на церемонію урочистого відкриття Олімпіади з використанням вірусу відомого під назвою Olympic Destroyer.

На розслідування отруєнь і застосуванням речовини «Новічок»: У квітні 2018 року напади були спрямовані проти розслідувань, які проводила Міжнародна організація із заборони хімічної зброї та Лабораторія оборонної науки технологій у Великій Британії у зв’язку з отруєнням нервово-паралітичною речовиною Сергія Скрипаля, його доньки та кількох британських громадян.

На грузинські компанії та урядові установи: 2018 року кампанія виманювання інформації була спрямована проти провідної медіакомпанії, 2019 року були спроби пошкодити мережу в парламенті, і 2019 року була здійснена масштабна кампанія псування веб сайтів.

У списку обвинувачених у США: Юрій Андрієнко, Сергій Детістов, Павел Фролов, Анатолій Ковальов, Артем Очіченко, Петро Пліскін.

Згідно з матеріалами обвинувачення вказані особи та їхні спільники завдали шкоди роботі комп'ютерних мереж в різних країнах включно з Францією, Грузією, Нідерландами, Південною Кореєю, Україною, Великою Британією та Сполученими Штатами.

За матеріалами https://ukrainian.voanews.com/a/us-uk-charges-russian-gru/5628285.html