США закрыли воздушное пространство над Ираком и Ираном

Федеральное авиационное управление (ФАУ) во вторник ввело чрезвычайное ограничение для воздушного пространства Персидского залива после того, как Иран выпустил более дюжины ракет на двух военных базах в Ираке, где размещались войска США. Об этом пишет TheHill.

"Все полеты в надводной зоне Тегеранского района полетной информации над Персидским заливом и Оманским заливом запрещены только до дальнейшего уведомления в связи с усилением военной деятельности и усилением политической напряженности в регионе, что создает непреднамеренный риск для операций гражданской авиации США и возможность просчета или неправильной идентификации", - говорится в ограничении ФАУ.

ФАУ указало на недавнюю эскалацию напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном, а также на то, что Иран сбил беспилотный беспилотник США в июне, когда он находился над Оманским заливом.

Чрезвычайное ограничение распространяется на всех авиаперевозчиков США и коммерческих операторов, а также на всех эксплуатантов других воздушных судов, зарегистрированных в США. По материалам 112.ua