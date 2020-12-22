США запровадили санкції проти російських військових компаній, Міноборони та розвідки РФ

Уряд США прийняв рішення запровадити санкції проти китайських і російських організацій, які співпрацюють зі збройними силами РФ і Китаю

Про це повідомляє Міністерство торгівлі США.

У списку санкцій потрапили 45 організацій Росії та 58 організацій Китаю.

Зокрема, з російських організацій під санкції потрапили: Служба зовнішньої розвідки, Міністерство оборони РФ, Російський спеціальний льотний загін, Ракетно-космічний центр "Прогрес" (Роскосмос), Холдинг "Російські вертольоти", Державна корпорація "Ростех", Об'єднана авіаційна корпорація (ОАК).

"Міністерство торгівлі США визнає важливість співпраці з американськими та світовими компаніями для боротьби із зусиллями Китаю та Росії щодо залучення американських технологій у їхніх дестабілізаційних військових програмах", - сказав міністр торгівлі США Уілбур Росс.

Список призначений для інформування американських експортерів та реекспортерів американської продукції про необхідність отримання ліцензії для доставки певної продукції та технологій переліченим компаніям та організаціям. За матеріалами Еспресо TV.