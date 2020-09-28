США застерегли іноземні сили від втручання у конфлікт в Нагірному Карабаху

Державний Департамент США висловив глибоке занепокоєння через "великомасштабні військові дії вздовж лінії розмежування у зоні конфлікту Нагірного Карабаху, наслідком яких стали численні втрати, включаючи серед цивільного населення. Ми висловлюємо співчуття родинам загиблих та поранених", - говориться в недільній заяві Держдепу США.

"Сполучені Штати рішуче засуджують цю ескалацію насильства. Заступник Держсекретаря Біген зателефонував Міністру закордонних справ Азербайджану Джейхуну Байрамову і Міністру закордонних справ Вірменії Зограбу Мнацаканяну і закликав обидві сторони негайно припинити бойові дії, використовувати існуючі прямі канали комунікації між сторонами, щоб уникнути подальшої ескалації та уникати риторики та дій, які ще більше напружують ситуацію на місці подій".

В офіційній заяві закордонного відомства США також підкреслюється, що "Сполучені Штати переконані, участь в ескалації насильства зовнішніх сторін завдасть глибокої шкоди і лише посилить регіональне напруження". Повідомлення не вказує про які зовнішні сторони конфлікту йдеться.

США закликали Вірменію та Азербайджан працювати в рамках Мінської групи та повернутися за стіл переговорів. США є співголовою Мінської групи ОБСЄ. Офіційний Вашингтон обіцяє сприяти сторонами досягнути мирного і тривалого рішення для врегулювання конфлікту. За матеріалами ukrainian.voanews.com