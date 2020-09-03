Столтенберг скликав Раду НАТО, щоб обговорити реакцію на отруєння Навального

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг скликає засідання Ради НАТО у зв'язку з ситуацією з російським опозиціонером Олексієм Навальним, якого отруїли бойовою отрутою "Новачок". Посли держав-учасниць Альянсу зустрінуться в п'ятницю, 4 вересня.

Про підготовку зустрічі повідомила офіційний представник Альянсу Оана Лунгеску на своїй сторінці в Twitter ввечері четвер, 3 вересня.

2 вересня уряд Німеччини заявило, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Канцлер Ангела Меркель констатувала, що Навальний став жертвою злочину, і Кремль повинен відповісти за це.

ЄС і НАТО закликали Росію провести розслідування злочину і покарати винних. У свою чергу, МЗС України й Литви звинуватили в замаху на Навального Кремль і закликали світову спільноту посилити санкції проти РФ. За матеріалами ZN.UA.