Суд по MH17 сьогодні проведе останнє в сезоні слухання

Заплановане раніше засідання суду у справі про катастрофу пасажирського літака рейсу MH17 на Донбасі в 2014 році відбудеться сьогодні о 11:00 за Києвом, після чого Суд призупинить розгляд справи до 8 червня. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Окружного суду Гааги, передає УНН.

Так, сьогоднішнє слухання пройде без публіки або преси, в режимі онлайн. Засідання відбудеться у Судовому Комплексі Схіпхол (JCS).

Як повідомляють у пресслужбі, суд Гааги закритий з 17 березня 2020 року в рамках заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу, справи не розглядатимуться в суді до 6 квітня 2020 року. Однак обмежене число справ буде, як і раніше - розглядатися в суді, як і планувалося - це стосується і сьогоднішнього засідання.

Повідомляється, що родичі, преса, громадськість та інші зацікавлені сторони не зможуть бути присутніми сьогодні на слуханнях.

Сторони процесу будуть присутні тільки в обмеженій кількості: один прокурор від обвинувачення та менша кількість адвокатів, які представляють обвинуваченого і родичів.

Планується, що 23 березня суд винесе свої рішення за заявами і запитами, які були представлені 9 і 10 березня.

Після оголошення своїх рішень суд, як очікується, призупинить розгляд справи до 8 червня 2020 року.

Як повідомлялося раніше в УНН, МЗС РФ вирішило прокоментувати заяву Австралії про початок судового процесу у справі MH17.

Також інформувалось про те, що адвокат потерпілих у справі MH17 розповів про роль Путіна у судовому процесі.