Суд у Польщі відмовився відпустити Новака під заставу

Польський суд відмовився відпустити під заставу колишнього голову "Укравтодору" Славоміра Новака. Клопотання захисту було відхилено.

Про це повідомляє польське видання onet.pl.

Повідомляється, що Новак найближчим часом не вийде на свободу, оскільки суд відхилив апеляцію і залишив у силі рішення попередньої інстанції.

Також повідомляється, що адвокати просили змінити утримання під вартою на звільнення під заставу. Крім того, Новака на поруки хотіли взяти 17 осіб, у тому числі представники сфери мистецтва і науки.

Нагадаємо, Новака підозрюють у вимаганні та отриманні хабарів за надання приватним компаніям контрактів на будівництво і ремонт доріг в Україні, а також у відмиванні грошей.

Сам Новак заявляє, що не є винним, а також назвав своє затримання "політичним актом". Крім нього заарештовано ще кілька фігурантів.

В українській Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявляли, що деякі особи, в тому числі державні службовці, які знали про зловживання, вже висловили готовність співпрацювати зі слідством і надати інформацію про корупцію в "Укравтодорі". За матеріалами РБК-Україна.