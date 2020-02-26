Сурков объяснил свой уход из Кремля изменением "контекста" по Украине

Вячеслав Сурков, экс-помощник президента РФ объяснил свою отставку "изменившимся контекстом". О причинах ухода с поста он рассказал в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, которое опубликовано на портале "Актуальные комментарии".

"Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так. То есть в итоге я должен был продолжать ими заниматься. Но контекст изменился", - сказал он.

Сурков подтвердил, что хотел уйти из Кремля уже давно, по меньшей мере с 2013 года. "Уже тогда понял, что мне нет места в системе. Я, конечно, создавал эту систему, но никогда не был ее частью. Это не проблема системы, это моя проблема. Чувствую отчуждение. Не потому, что мне что-то не нравится. Как раз нравится. Просто я не умею заниматься чем бы то ни было дольше пяти лет", - сказал он.

В 2013 году, рассказал Сурков, он предпринял попытку уйти с госслужбы, но вернулся и занялся украинским направлением. "Догадался уже тогда, когда ничего еще не начало происходить, что будет настоящая борьба с Западом. Серьезная. С жертвами и санкциями", - объяснил он. Однако по прошествии пять лет началось "естественное торможение этого проекта".

В администрации российского президента Сурков проработал в общей сложности около 17 лет. В сентябре 2013 года он стал помощником Путина и возглавил управление по сотрудничеству с СНГ. Он курировал вопросы социально- экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования ситуации на востоке Украины. По материалам http://capital.ua