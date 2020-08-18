Головний опонент чинної білоруської влади Світлана Тіхановська може повернутися до Білорусі, і це може статися найближчим часом. Про це довірена особа Тіхановської Ольга Ковалькова заявила в ефірі "Эхо Москвы", передає УНН.

"Ну вона (Тіхановська - ред.) не збиралася звідси їхати, тому я впевнена, що найближчим часом Світлана повернеться", - сказала вона.

Нагадаємо, в Білорусь 9 серпня відбулися шості за роки незалежності президентські вибори. За офіційними даними, на президентських виборах в Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а "проти всіх" проголосувало 6% виборців.

У штабі кандидата в президенти Республіки Білорусь Світлани Тіхановської - головної суперниці Лукашенко - не згодні з результатами голосування. За словами Тіхановської, вона вважає себе переможцем на виборах.

Пізніше стало відомо, що Тіхановська покинула Білорусь і зараз перебуває в Литві.

Однак Тіхановська заявила, що готова взяти на себе відповідальність і виступити як національний лідер.