Telegram-канал NEXTA опубликовал личные данные тысячи сотрудников МВД, причастных к пыткам (скриншот)

Белорусский оппозиционный телеграм-канал Nexta Live опубликовал данные 1010 сотрудников МВД, причастных к задержаниям и издевательствам над участниками протестов в Беларуси.

"Неделю назад мы предупреждали о том, что произойдет, если каратели не остановятся. Обещание сдерживаем", - говорится в сообщении.

В подготовленной Nexta таблице указаны имена сотрудников, их дни рождения, места службы и звания.

Издание рассказало, что получило информацию о сотрудниках правоохранительных органов от так называемых кибер-партизан и пообещало продолжить публикацию данных силовиков, если задержания продолжатся.

"Параллельно мы просим у подписчиков помощи в развитии базы. Если вам известны факты о преступлениях конкретных людей из списка, а также их личная информация (адреса, телефоны, номера авто, привычки, любовницы/любовники) - пишите в бот @militsiya_s_narodom_bot", - также призвали на канале.

В следующем посте были опубликованы данные семи офицеров из антитеррористического спецподразделения белорусского МВД "Алмаз".

Издание утверждает, что именно члены "Алмаза" причастны к убийству одного из протестующих, Александра Тарайковского, стрельбе в журналистов и мирных протестующих.