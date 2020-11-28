Тихановська: Меркель під час зустрічі запитала: "Ви розумієте українську?"

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Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська в інтерв'ю "Радіо Свобода", яке оприлюднили 28 листопада, розповіла, що під час зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель спілкувалася із нею без перекладача, англійською.

Тихановська зазначила, що Меркель говорила з нею про Україну та українську мову.

"Вона запитала: "Ви розумієте українську?" Я кажу: "Звичайно, я розумію - вона дуже і дуже близька до білоруської (на російську не надто схожа), і ми досить легко розуміємо одне одного". - "Ну добре". Ось така швидкоплинна розмова була у нас, ми згадували".

Лідерка білоруської опозиції зустрічалася із Меркель 6 жовтня в Берліні. Бесіда тривала 45 хвилин. Пресслужба Тихановської повідомляла, що вони говорили про інвестиційну підтримку Білорусі, допомогу незалежним медіа та громадським організаціям. за матеріалами Гордон.