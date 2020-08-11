Тихановська перебуває у Литві, - Лінкявічус
2020-08-11 09:59
Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська покинула Білорусь і наразі знаходиться в Литві
Про це у себе в Twitter повідомив міністр закордонних справ країни Лінас Лінкявічус.
"Світлана Тихановська в безпеці. Вона у Литві", - написав він.
Svetlana Tikhanovskaya is safe. She is in Lithuania.
pic.twitter.com/6f9U2meoX0 - Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 11, 2020
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська поїхала в невідомому напрямку, її штаб не має з нею контакту.
За матеріалами Еспресо TV