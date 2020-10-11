Тихановська пояснила, чому Лукашенко пішов на переговори з арештованими опозиціонерами

Колишня кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська пояснила, чому самопроголошений глава держави Олександр Лукашенко пішов на переговори із арештованими лідерами опозиції.

Про це повідомляє telegram-канал Тихановської.

Про це Тихановська заявила після зустрічі Лукашенка із арештованими опозиціонерами та власної телефонної розмови із своїм чоловіком - Сергієм Тихановським.

"Сьогоднішні події - це результат нашого з вами тиску. Цією зустріччю Лукашенко визнав існування політв'язнів, яких раніше називав злочинцями. І якщо він хотів показати готовність до діалогу, то повинен звільнити політв'язнів негайно. Діалог в тюремній камері не ведеться. Він говорить про конституційну реформу, але робить це, тільки щоб послабити наш протест. Ми продовжимо жорстко стояти на своєму і мирно домагатися нових виборів", - заявила Тихановська. За матеріалами День.