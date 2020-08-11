Тіхановська просить білорусів не виходити на акції протесту (відео)
Опонентка чинного глави Білорусі Світлана Тіхановська просить своїх співгромадян не виходити на акції протесту. Вона записала відповідне відеозвернення, при цьому текст вона читає з листочка.
Відео оприлюднили в мережі інтернет.
"Дякую вам за участь у виборах глави держави. Народ Білорусі зробив свій вибір. З вдячністю і теплотою я звертаюся до всіх громадян, які підтримували мене весь цей час. Білоруси, я закликаю вас до розсудливості і поваги законів", - заявила політик.
Кандидат у президенти підкреслила, що не хоче крові і насильства.
"Я прошу вас не протистояти міліції, не виходити на площі, щоб не наражати свої життя на небезпеку. Бережіть себе і своїх близьких", - підсумувала Тіхановська.
Нагадаємо, раніше Тіхановська вже записала відеозвернення, у якому заявила, що рішення покинути країну прийняла самостійно.
Сьогодні стало відомо, що Тіхановська покинула Білорусь і поїхала в Литву.
Після цього, в штабі опонентки Лукашенка назвали причину її від'їзду: завдяки цьому вдалося звільнити главу її штабу Марію Мороз. За матеріалами РБК-Україна