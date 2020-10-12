Тіхановська відреагувала на розгін "Маршу пенсіонерів"

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська прокоментувала жорсткий розгін "Маршу пенсіонерів" і зазначила, що режим переступив чергову межу. Про це повідомляє пресслужба опозиціонерки в Telegram-каналі, повідомляє УНН.

"Коли ми їздили на мітинги по містах Білорусі, я зверталася до бабусь, що стоять в перших рядах. Я говорила їм, що пенсія, якою їх шантажує режим, виплачується не особисто президентом. Це гроші, які вони чесно заробили. І зараз цю пенсію оплачують їх діти та внуки. Минуло два місяці - і я захоплена тим, як активно пенсіонери підтримують протестувальників і висловлюють свою позицію. Але сьогодні режим переступив чергову межу: силовики застосували петарди і сльозогінний газ проти пенсіонерів", - сказала Світлана Тіхановська, коментуючи жорсткий розгін "Маршу пенсіонерів".

Вона зазначила, що це акт насильства проти тих, кого роками вважали найлояльнішим електоратом.

"Тепер очевидно: режим готовий захищати тільки себе. Але ми, білоруси, готові захищати свій народ, тому повинні довести справу до кінця - і домогтися нових виборів", - додала Тіхановська.