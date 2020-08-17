Тихановська зробила заяву: готова стати національним лідером Білорусі (відео)

Кандидат у президенти Білорусі від опозиції Світлана Тихановська звернулася до громадян країни з новим відеозверненням, в якому заявила, що готова стати національним лідером.

Відповідне відео опубліковано у Telegram-каналі LIFE SHOT.

"Ми всі переживаємо зараз дуже складний період в нашій історії. Ви віддали мені свої голоси і дуже це ціную.Я розумію, що найважливішим є незалежність Білорусі. Вона - та константа, яка не може бути втрачена ні за яких обставин", - заявила Тихановська.

Тихановська заявила, що готова стати національним лідером Білорусі. За її словами, в республіці необхідно в найкоротші терміни підготувати законодавчу базу і умови для організації президентських виборів, а також звільнити всіх політв'язнів.