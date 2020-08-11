Тихановській у Литві надали статус гості, житло та охорону

Кандидату в президенти Білорусі Світлані Тихановській, у якої є річна віза на перебування в Литві, уряд цієї країни надав статус гості та житло з охороною. Тихановська перебуває в ньому разом зі своїми дітьми.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Delfi з посиланням на главу МЗС Литви Лінаса Лінкявічюса.

"У неї (Тихановської, - ред.) була національна віза Литви, це означає, що вона може перебувати в Литві протягом року без обмежень, і, мабуть, це визначило її вибір виїхати до Литви", - сказав Лінас Лінкявічюс на пресконференції .

За його словами, Тихановська перебуває у наданому державою житлі, у неї статус гості, їй надано охорону. Як відомо, діти кандидата у президенти приїхали до Литви раніше, Тепер Тихановська возз'єдналася з ними. У Литву також приїхала глава її штабу Марія Мороз, також разом із дітьми.

11 серпня кандидат у президенти Білорусі Тихановська виїхала з Білорусі до Литви, після чого в мережі з'явилося відео, де вона закликає демонстрантів не виходити на акції протестів. У штабі Тихановської вважають, що така заява була зроблена під тиском. Пізніше в Литві Лінас Лінкявічюс заявив, що у Тихановської не було вибору залишитися в Білорусі, який був би сумісним зі свободою.