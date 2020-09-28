Трамп 10 років не платить федеральний прибутковий податок - The New York Times

Чотири роки тому, коли Трамп став президентом, він заплатив лише $750 прибуткового податку, і таку ж суму у 2017 році, передає видання.

Трамп користується тим, що частина його бізнесу збиткова, тому не платить прибутковий податок. Сам же Трамп назвав публікацію неправдивою і заявив, що насправді платить податки, передає The New York Times, посилаючись на податкові декларації.

За інформацією ЗМІ, Трамп взагалі не платив прибутковий податок за десять з останніх 15 років - в основному тому, що повідомляв про те, що втрачає більше, ніж заробляє.

У 2018 році лише від частки в реаліті-шоу "Учень" і за право використовувати його ім'я президент отримав близько $427 млн, а ще $176,5 - завдяки успішним інвестиціям у дві офісні будівлі. Тільки ці доходи могли змусити Трампа заплатити понад $100 млн, відзначає NYT.

Правда, причина ігнорування податкових виплат полягає в підприємствах Трампа, якими він володіє і якими керує сам. А вони зазнають збитків. Це значною мірою звільняє президента від сплати федерального прибуткового податку, вказує NYT. Зокрема, збитки Трампу, за даними газети, приносять курорт Trump National Doral Miami й готель у Вашингтоні Trump International Hotel.

"Це рівняння - ключовий елемент алхімії фінансів Трампа: використання доходів від своєї слави для покупки і підтримки ризикованих підприємств, а потім використання їх збитків для того, щоб уникнути податків", - зазначають журналісти.

Тим часом Дональд Трамп призначив Емі Коні Барретт своїм кандидатом на заміну покійної Рут Бейдер Гінзбург у Верховному суді. Її призначення може зміцнити консервативний контроль над судовою системою всього за кілька тижнів до дня виборів.

Оголошення було зроблені Трампом в суботу після того, як кілька ЗМІ підтвердили його майбутній вибір.

48-річна Барретт - суддя федерального апеляційного суду в штаті Індіана, відома як побожний католик, пристрасно виступає проти абортів.

У разі затвердження Сенатом Барретт стане третім суддею, призначеним Трампом до Верховного суду з дев'яти членів.

За матеріалами The New York Times, ZN.ua