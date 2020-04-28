Трамп что-то знает о состоянии Ким Чен Ына, но пока не говорит

28 апреля 2020 06:25 В понедельник, 27 апреля, Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме заявил, что он располагает информацией относительно состояния здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Трамп выразил надежду на то, что северокорейский лидер уже в ближайшее время пойдет на поправку, но предоставлять больше информации не стал.

Дословно его комментарий звучал так: "У меня есть хорошая идея, но я не могу говорить об этом сейчас. Я надеюсь, что он в порядке, у меня есть информация о его здоровья. Скоро вы тоже узнаете правду".

Ранее советник президента Южной Кореи Мун Чун Ин по вопросам внешней политики выступил в заявлением о том, что Ким Чен Ын "жив и здоров".