Трамп хоче повністю вивести війська США з Афганістану до Різдва

Президент США Дональд Трамп висловився за повне повернення додому американського військового контингенту в Афганістані до кінця цього року.

Про це він написав на офіційній твітер-сторінці, повідомляє Укрінформ.

"Ми маємо повернути додому ту невелику кількість наших хоробрих чоловіків та жінок, які зараз служать в Афганістані, до Різдва!"- наголосив глава Білого дому.

We should have the small remaining number of our BRAVE Men and Women serving in Afghanistan home by Christmas! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

Нагадаємо: місяцем раніше Міністерство оборони США оприлюднило плани про зменшення кількості американських військових в період до кінця листопада цього року до близько 5 тисяч службовців. За матеріалами Укрінформ.