Трамп хочет запретить администрации слушать его разговоры с другими лидерами

Президент США Дональд Трамп допустил, что запретит американским должностными лицами слушать свои разговоры с иностранными лидерами. Об этом пишет американское издание Politico, передает УНН.

"Это то, чем они занимались в течение многих лет: когда ты звонишь лидерам других стран, люди слушают. Я могу полностью прекратить эту практику", - сказал Трамп.

По словам американского лидера, его разговоры слушают до 25 человек. Агентство Bloomberg объясняет, что в их число входят советники по национальной безопасности Белого дома, представители Госдепартамента и сотрудники разведки.

Бывший руководитель ситуационной комнаты Белого дома во времена президентства Барака Обамы и разведчик с 30-летним опытом Ларри Пфайффер заявил, что эта долговременная практика необходима для защиты и помощи президенту.

"Это позволяет президенту и советнику по вопросам национальной безопасности следить за любыми договоренностями, достигнутыми во время разговора и быстро и точно отрицать любые некорректные заявления о звонке с иностранной стороны", - сказал Пфайффер в комментарии Associated Press.

В июле прошлого года Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. В Офисе президента Украины рассказали, что стороны договорились "предметно обсудить практические вопросы украинского- американского взаимодействия" во время визита Зеленского в США. В сентябре в США начали расследование о возможности импичмента Трампа именно из-за этого звонка. Анонимный американский разведчик, который слушал разговор двух президентов, написал жалобу о давлении на Украину со стороны Трампа. Президент США якобы хотел навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 демократу Джо Байдена.

Однако, 5 февраля Сенат США не поддержал импичмент Трампа, которого обвиняли в злоупотреблении полномочиями и препятствовании расследованию Конгресса.