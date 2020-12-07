Трамп, можливо, пропустить інавгурацію Байдена через виступи на мітингу проти нього

20 січня в день інавгурації Байдена Трамп вилетить на вертольоті з Білого дому на протестний мітинг.

Чинний президент США Дональд Трамп може пропустити інавгурацію демократа Джо Байдена, повідомляє видання Axios.

Трамп, за інформацією видання, планує "грандіозний фінал" свого президентства, розрахований на телеаудиторію: він не буде вітати нового главу держави у Вашингтоні.

Замість цього 20 січня в день інавгурації Байдена Трамп хоче вилетіти на вертольоті з Білого дому, а потім на літаку Air Force One (так в США позначаються будь-борт, на якому знаходиться глава держави) відправитися до Флориди, щоб виступити там на мітингу проти Байдена.

Таким чином, пише Axios, Трамп хоче відвернути телеглядачів від церемонії вступу на посаду свого суперника-демократа. У Флориді чинний президент може анонсувати свою участь у виборах 2024 року.

Офіційний представник Білого дому Джадд Дір повідомив Axios, що анонімним джерелам не варто довіряти. "Анонімні джерела, які стверджують, що знають плани президента, на ділі поняття про них не мають. Коли президент Трамп визначиться з планами на 20 січня, він повідомить вам про це ", - сказав Дір.

Трамп не визнає своєї поразки на виборах 3 листопада, стверджуючи, що вони були сфальсифіковані. Він вимагав перегляду підсумків голосування в кількох значущих штатах, витративши на це близько $9 млн. Однак перерахунки бюлетенів показали перемогу Байдена. Суди також відхилили позови команди чинного президента про порушення в процесі голосування і підрахунку бюлетенів.

Дональд Трамп продовжує ставити під сумнів результати виборів 3 листопада. Сьогодні він твітнул, що обраний президент США Джо Байден зможе потрапити в Білий дім в тому випадку, якщо доведе, що він отримав 80 мільйонів голосів чесно. За матерiалами Axios, ZN.ua