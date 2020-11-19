Трамп не готується до саміту G7 - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп не планував проводити саміт країн "Великої сімки" (G7) після скасування запланованих на червень зборів. Про це три дипломатичні джерела заявили агентству Reuters.

Ще одне джерело повідомило, що президент США не ухвалив остаточного рішення щодо проведення заходу, хоча залишається не так багато часу до того, як він має передати владу ймовірному переможцю на президентських виборах Джо Байдену.

Адміністрація Трампа не оголосила про терміни або порядок денний можливого саміту G7. Зустріч можуть провести в онлайн-форматі, однак роботи над якоюсь спільною заявою щодо цього не здійснювали, хоча зазвичай цей процес триває кілька місяців.

До складу G7 входять США, Італія, Японія, Канада, Франція, Німеччина і Великобританія. Зустрічі лідерів держав проводять раз на рік почергово в кожній із країн. Трамп цього року очолює "Велику сімку". Росія брала участь у самітах неофіційного клубу найрозвиненіших країн світу з 1997 року. Країни G7 відмовилися від формату "Великої вісімки" в березні 2014 року через анексію Криму.

Черговий саміт G7 мав відбутися в червні 2020 року у США. Наприкінці травня Трамп оголосив про рішення перенести його на вересень, а також про намір запросити на зустріч ще чотири країни - Росію, Австралію, Індію та Південну Корею.

З критикою ініціативи Трампа виступили Великобританія, Канада, Франція і Німеччина. Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель теж розкритикував ідею Трампа і зазначив, що глава Білого дому не може самостійно змінювати формат G7.

19 листопада Палата представників США проголосувала проти запрошення Росії на саміт, поки вона не припинить окупації Криму, Південної Осетії та Абхазії й не перестане втручатися у вибори США та інших країн G7. За матеріалами Гордон.