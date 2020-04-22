Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке выдачи новых разрешений на постоянное жительство в США (так называемых Green Card - Ред.).

Указ коснется только тех, кто претендует на постоянное жительство, иными словами - Green Card. Но не коснется тех, кто уже прибывает на постоянной основе. "Посмотрим, какие дополнительные меры в плане иммиграции понадобятся для защиты интересов американских рабочих", - сказал глава Белого дома.

Данная мера закроет въезд в США для десятков тысяч человек, которые хотят воссоединиться с членами своих семей или же получить занятость во время кризиса, обусловленного пандемией коронавируса. В прошлом году Соединенные Штаты удовлетворили запрос около одного миллиона человек, просивших права постоянного жительства в этой стране.