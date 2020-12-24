Трамп помилував ексглаву свого передвиборчого штабу Манафорта і колишнього радника Стоуна

Президент США Дональд Трамп у середу помилував Роджера Стоуна і Пола Манафорта, двох соратників, засуджених у рамках розслідування колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера, повідомляють американські ЗМІ.

Своїм указом в середу Трамп помилував 26 осіб, а також ще трьом скоротив тюремні терміни.

Зокрема, він помилував колишнього голову передвиборної кампанії Пола Манафорта. Манафорт очолював виборчий штаб Трампа з кінця весни до кінця літа 2016 року. Він був засуджений в 2019 році за звинуваченням у податкових махінаціях і банківському шахрайстві за підсумками розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера. Манафорт провів майже два роки у в'язниці, перш ніж був переведений через пандемію під домашній арешт. Вийти з в'язниці він повинен був у листопаді 2024 року.

Колишній радник Трампа Роджер Стоун також отримав повне помилування. У лютому 2020 прокурори попросили суд засудити Стоуна до терміну від 7 до 9 років за перешкоджання суду в рамках "російського розслідування" спецпрокурора Роберта Мюллера і надання неправдивих свідчень конгресу. Після чого Мін'юст заявив про недоречність такого вироку і запросив меншого терміну. В результаті Стоуна засудили на три з гаком роки в'язниці за перешкоджання суду в рамках "російського розслідування" спецпрокурора Роберта Мюллера. Проте 10 липня Трамп скасував тюремний і випробувальний термін, а також штраф для Стоуна, але судимості з нього не зняв.

Серед помилуваних також батько зятя Трампа і радника Білого дому Джареда Кушнера - Чарльз Кушнер.

Він був притягнутий до кримінальної відповідальності прокурором штату Нью- Джерсі Крісом Крісті на початку 2000-х років за ухилення від сплати податків, підробку свідчень свідків і незаконні внески до передвиборчої кампанії.

У березні 2019 року команда Мюллера завершила роботу над доповіддю про втручання РФ у вибори 2016 року в США і передала її генпрокурору. Той у листі Конгресу оголосив, що слідчі не виявили ознак змови між РФ і передвиборчим штабом Трампа.

Спецпрокурор також не став висувати обвинувачень Трампу в перешкоджанні правосуддю, залишивши це питання на розсуд генпрокурора, який дійшов висновку, що для пред'явлення президенту обвинувачень немає достатніх підстав. За матеріалами Інтерфакс-Україна.