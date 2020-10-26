Президент США Дональд Трамп поздравил лидеров Армении и Азербайджана с достижением договоренностей о соблюдении режима прекращения огня.

Соответствующее сообщение он оставил в своем Twitter.

"Поздравляю премьер-министра Армении Никол Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, которые только что дали согласие на поддержание режима прекращения огня, начиная с полуночи [по Вашингтону]. Многие жизни будут спасены", - написал он.

Трамп подчеркнул роль госсекретаря Майка Помпео, его заместителя Стивена Бигана, а также Совета национальной безопасности Белого дома.

Ранее в воскресенье Трамп заявил на митинге, что США смогут "с легкостью" добиться мирного урегулирования в Карабахе.

Госдепартамент объявил в воскресенье, что стороны вернутся к прекращению огня в 8.00 по местному времени в понедельник.