Трамп пригрозив ветувати оборонний бюджет - санкції проти Nord Stream 2 під загрозою

Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, пообіцяв накласти вето на оборонний бюджет, який вже був схвалений Конгресом та Сенатом.

Трамп вимагав включити в оборонний бюджет 2021 року норму про скасування захисту технологічних компаній від судових позовів за розміщення, видалення або модерування користувацького контенту. Глава США заявив, що від цього бюджету виграє КНР. Про це 13 грудня він написав на власній сторінці у Twitter.

Більше всіх від нашого оборонного бюджету виграє Китай! Я накладу вето! - йдеться в повідомленні.

Як відомо, оборонний бюджет США на 2021 рік містить нові санкції проти російських газопроводів Nord Stream-2 та "Турецький потік". Під обмеження повинні потрапити компанії, які беруть участь у будівництві, сертифікації та страхуванні цих газопроводів. Також документ передбачає виділення Збройним силам України 250 млн дол. оборонної допомоги, в тому числі 75 млн дол. на системи летального озброєння.

Нагадаємо, члени Палати представників Конгресу 8 грудня більшістю голосів підтримали законопроєкт про оборонний бюджет на фінансовий 2021 рік, куди входить допомога ЗСУ та санкції проти Nord Stream 2. Вже 11 грудня законопроєкт про оборонний бюджет на фінансовий 2021 рік схвалив американський Сенат. За матеріалами racurs.ua/